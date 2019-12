Navios de cruzeiro da Carnival batem no México

CIDADE DO MÉXICO - Dois navios da empresa de cruzeiros Carnival Corp se chocaram no porto de Cozumel, no México, na manhã desta sexta-feira, 20. Um passageiro ficou ferido, de acordo com o porta-voz da companhia, Vance Gulliksen. O navio Carnival Glory tentava atracar quando "fez contato" com o Carnival Legend, que já estava ancorado.

O porta-voz não explicou como o acidente aconteceu. Passageiros das duas embarcações e também da Oasis of the Seas, da Royal Caribbean International, filmaram a aproximação do Carnival Glory e postaram vídeos e fotos do acidente em redes sociais. As imagens mostram partes das embarcações amassadas e várias janelas quebradas.

"Estamos avaliando os danos, mas até agora não foram detectados problemas que afetem a navegabilidade dos navios", disse Gulliksen em e-mail enviado à imprensa. "Aconselhamos os hóspedes de ambos os navios a aproveitar o dia em terra em Cozumel."

O porta-voz afirmou que um passageiro do Carnival Glory sofreu uma pequena lesão quando estava com um grupo de pessoas que tiveram de ser retiradas de uma sala de jantar. "Alguém poderia ter morrido!", reclamou um homem enquanto gravava um vídeo no píer.

Jordan Moseley, que era passageiro no Carnival Legend, disse em uma mensagem no Twitter que estava tomando café da manhã quando o acidente aconteceu. "De repente, sentimos o navio balançar", disse ele. "Poucos minutos depois, o diretor de cruzeiros anunciou que o Carnival Glory havia colidido com nosso navio enquanto atracava por causa dos fortes ventos." / REUTERS e AP