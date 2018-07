Navios de guerra dos EUA atravessaram Ormuz Dois navios de guerra dos Estados Unidos atravessaram o Estreito de Ormuz sem incidentes, apesar da retórica agressiva de Washington e de Teerã e das ameaças do governo do Irã de fechar a passagem marítima, por onde é transportado 40% do petróleo do mundo, informou a Marinha dos EUA nesta quinta-feira. Os dois navios visitaram o porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos, e depois cruzaram o Estreito e entraram no Mar da Arábia, onde darão apoio aéreo às tropas americanas que lutam no Afeganistão.