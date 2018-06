Navios russos de se aproximam da Síria

As agências de notícias russas disseram que Sergei Ivanov, afirmou que a Rússia está aumentando sua presença no Mediterrâneo "primeiramente" para organizar uma possível saída de russos da Síria.

A Rússia é uma das aliadas do líder sério Bashar Assad na guerra civil que já dura mais de dois anos.

As notícias do aumento da presença naval russa na região alimentou temores sobre um conflito internacional mais amplo se os EUA ordenarem ataques aéreos à Síria em resposta ao ataque com armas químicas ocorrido mês passado.