Nayef é nomeado herdeiro da monarquia da Arábia Saudita

Atualizado às 21h05

RIAD - O ministro do Interior da Arábia Saudita, o príncipe Nayef bin Abdul Aziz al-Saud, de 78 anos, foi nomeado herdeiro oficial do trono da Arábia por decreto real, lido na televisão estatal do reino na noite desta quinta-feira, informa a agência France Presse (AFP).

Nayef chega ao primeiro lugar na linha sucessória da monarquia saudita após o falecimento na semana passada do príncipe Sultan bin Abdul Aziz al-Saud, que morreu em Nova York aos 80 anos. O corpo do príncipe Sultan foi sepultado em Riad na terça-feira desta semana. As informações são da Dow Jones.