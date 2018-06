Negligência causou acidente de trem na França em 2013 O acidente ferroviário, que deixou sete mortos e centenas feridos no dia 12 de julho do ano passado, em Brétigny-sur-Orge, ao sul de Paris, na França, foi definitivamente provocado por um problema de manutenção, afirmou o jornal francês Le Figaro, citando relatórios da perícia ferroviária e metalúrgica. O trem seguia de Paris para Limoges quando descarrilou com mais de 350 passageiros a bordo.