Negociação de paz deve ser feita por governo, diz Karzai

Karzai apelou para que as pessoas com forte influência política e figuras proeminentes que, segundo ele, foram abordadas por poderes estrangeiros, não realizem conversações por meio de canais secundários.

O presidente disse que a participação nessas conversas sem o governo enfraquecerá o país e pediu que todo recusem essas ofertas.

"Todos os nossos políticos precisam saber que o processo de paz só terá um com resultado se nós estivermos unidos e o processo prosseguir e ocorrer por meio do Alto Conselho de Paz", disse Karzai. As informações são da Associated Press.