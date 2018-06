Negociação de resgate da Grécia será retomada em janeiro

Integrantes da Troika (Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional), que supervisionam o resgate financeiro da Grécia, já interromperam as negociação com autoridades gregas em outras duas ocasiões. A mais recente delas, em novembro.

Os representantes da Troika voltarão a Atenas pela terceira vez na próxima quarta-feira, dia 11, mas com uma equipe reduzida em relação ao passado, de acordo com autoridades que acompanham as negociações. O grupo completo de especialistas não retornará a Grécia antes do ano novo.

"As discussões técnicas devem ser retomadas em Atenas na próxima semana. Esperamos uma equipe de negociação completa em Atenas em janeiro, depois que as autoridades fizerem novos progressos da implementação", explicou, em comunicado, o porta-voz da comissão, Simon O''Connor.

Na prática, isso significa que a Grécia não terá acesso a parte de ? 1 bilhão de seu resgate, montante que era previsto para ser lançado até janeiro. Para recomendar a liberação da ajuda, os credores precisam antes verificar se a Grécia cumpriu com as medidas prometidas.

O orçamento do país para 2014 tem sido o ponto central do desentendimento entre a troika e as autoridades gregas. A maior dúvida é se o orçamento da Gracia para o próximo ano irá cumprir as metas fiscais. Além disso, as instituições financeiras alegam que o país não implementou uma série de reformas prometidas.

Em contrapartida, funcionários do governo grego afirmam que o orçamento elaborado cumpre com as metas ficais acordadas com a troika. Segundo os credores, no orçamento há um buraco de aproximadamente ? 2 bilhões que precisaria ser preenchido com medidas de austeridade adicionais.

O primeiro-ministro grego Antonis Samaras disse repetidamente que o povo grego não pode enfretar outra rodada de austeridade. Fonte: Dow Jones Newswires.