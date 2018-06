Negociação nuclear com Irã é positiva, diz ministro

Os comentários foram feitos antes de uma nova rodada de negociações que serão realizadas em junho entre Irã e o grupo P5+1, que reúne Grã-Bretanha, China, França, Rússia, Estados Unidos e Alemanha.

"Independentemente da situação geral que torna a cooperação entre os EUA e a Rússia difícil em algumas áreas, no momento, as negociações sobre a questão iraniana, certamente avançaram", disse o ministro. "Nas últimas semanas e meses as negociações foram tão positivas que acreditamos na possibilidade de chegar a um acordo", acrescentou, depois de conversar com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o xeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Fonte: Dow Jones Newswires.