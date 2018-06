Negociações de paz no Sudão do Sul são paralisadas Autoridades da Etiópia afirmaram hoje que as negociações de paz no Sudão do Sul estão paralisadas em função das discussões sobre prisioneiros políticos. A violência no país se intensificou desde o dia 15 de dezembro, quando o presidente sudanês Salva Kiir alegou que o ex-vice-presidente Riek Machar tentou dar um golpe de estado. Machar exige a libertação de 11 detidos pelo governo.