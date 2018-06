Negociações de paz são retomadas no Sudão do Sul

Negociadores dos dois lados do conflito que já dura um mês se encontraram em Adis-Abeba, Etiópia, nesta segunda-feira e o mediador das negociações, o queniano Lazarus Sumbeiyswo, disse que a agenda incluirá conversas sobre um cessar fogo.

Em meio à violência desencadeada no Sudão do Sul contra o governo, Bentiu foi recapturada pelos militares no fim de semana e o próximo alvo do governo deve ser a região de Bor, dominada pelos rebeldes.

"O que se vê aqui é destruição", afirmou o general James Hoth Mai, comandante-chefe do Exército. "Os rebeldes fugiram, mas estamos no encalço deles".

Mai imediatamente transferiu seus comentários para Bor. "Estamos numa guerra e temos um grande número de soldados em Bor. Vamos atacar."

O Sudão e o Sudão do Sul sofreram durante décadas com a guerra, e especialistas estimam que ao menos dois milhões de pessoas morreram no conflito. Os países fizeram um acordo de paz em 2005 e em 2011 o Sudão do Sul se tornou o mais novo país do mundo por meio de voto. Fonte: Associated Press.