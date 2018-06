Negociações do Brexit precisam focar primeiro em como Reino Unido deixará UE, diz Hollande a May

PARIS - O presidente francês, François Hollande, disse à primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta quinta-feira, 30, que as negociações do Brexit precisam se concentrar primeiramente em como o Reino Unido deixará o bloco, antes de serem realizadas conversas sobre a relação futura do país com a União Europeia (UE), disse o gabinete presidencial francês.

Hollande, que está no fim de seu mandato, disse a May em um telefonema que as negociações precisam ser realizadas "de forma clara e construtiva, para encerrar as incertezas e respeitar por completo as regras e os interesses dos 27 países-membros da União Europeia".

"O presidente indicou que as conversas precisam primeiro ser sobre os termos da separação, lidando especialmente com os direitos e obrigações dos cidadãos como resultado dos compromissos feitos pelo Reino Unidos, disse um comunicado do Palácio do Eliseu.

Na quarta-feira 29, o Reino Unido iniciou o processo de saída da UE depois que May assinou uma carta que depois foi entregue pelo embaixador britânico na UE, Tim Barrow, ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, comunicando oficialmente a decisão. / REUTERS