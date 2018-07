Negociações entre Coreias sobre Kaesong não avançam

O complexo industrial, localizado em território norte-coreano, pouco depois da fronteira entre os dois países, foi fechado em abril, após uma irritada reação de Pyongyang aos exercícios militares anuais realizados pela Coreia do Sul em conjunto com os Estados Unidos e supostos insultos à liderança norte-coreana. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte reduziu suas ameaças e passou a usar a diplomacia tanto com Seul quanto com Washington.

As duas Coreias concordaram recentemente em reabrir o complexo, mas ainda discutem como fazer isso. Durante as conversações desta quarta-feira, os dois países demonstraram querer que o parque industrial seja mantido e se desenvolva, declarou Suh Ho, chefe da delegação de Seul a jornalistas sul-coreanos após a reunião. Segundo ele, os dois lados concordaram em se encontrar novamente em Kaesong na segunda-feira.

Autoridades de Seul informaram também que a Coreia do Norte propôs a realização de negociações sobre a reunião de famílias separadas pela guerra e sobre as viagens turísticas de cidadãos de um país para o outro. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.