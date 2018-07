Negociações entre Irã e potências vão ocorrer no dia 14 Negociações cruciais entre o Irã e as seis maiores potências globais sobre o programa nuclear de Teerã vão ocorrer em Istambul, na Turquia, no dia 14 de abril, disse neste domingo Michael Mann, porta-voz da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, em um comunicado por escrito.