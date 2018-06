Negociações nucleares com Irã não possuem nova data limite, diz ministro francês

PARIS - O ministro de Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, disse nesta segunda-feira que as negociações nucleares com o Irã vão passar da data limite, que vence amanhã, e os líderes decidiram não fixar uma nova data para concluir as negociações.

"Fizemos algum progresso, mas ainda não é o fim do processo", disse o ministro, dizendo que os iranianos ainda têm dúvidas específicas sobre como a retirada das sanções funcionará "e alguns outros elementos".

Ele afirmou também que os ministros das seis potências que negociam com o Irã também "estão pedindo alguns detalhes a mais", mas se recusou a dar mais explicações.

Fabius disse que a França insiste que qualquer acordo deve ser "robusto", alertando que se não fossem alguns países da região, que ele não quis citar nomes, "o acordo já teria saído, o que seria muito perigoso", acrescentou. / Associated Press