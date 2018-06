Negociações nucleares com o Irã recomeçam na próxima semana

GENEBRA - Equipes do Irã e dos Estados Unidos devem reiniciar as negociações em torno do programa nuclear iraniano no começo da próxima semana, confirmou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira, 12.

A reunião será a primeira desde 24 de novembro, quando acabou um primeiro prazo para os dois lados chegarem a um acordo. Uma nova data foi estipulada para alcançar um consenso, no fim de junho de 2015, mas oficiais preferiram marcar uma reunião já em dezembro para poder diminuir algumas diferenças em questões chave do acordo.

Os Estados Unidos e o Irã devem se reunir na segunda-feira e na terça-feira. Na quarta-feira, diplomatas da Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha se juntarão ao grupo. Funcionários afirmam que ainda há muito desacordo em diversos pontos da negociação, mas que algumas ideias podem ajudar os dois lados a convergirem em questões chave, como a escala do programa nuclear iraniano.

O Departamento de Estado americano comunicou que a subsecretária de Estado, Wendy Sherman, conduzirá as negociações bilaterais. Helga Schmid, diplomata de alto escalão da comissão de negociação da União Europeia, também participará das reuniões. /AP