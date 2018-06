Negociações nucleares entre Irã e P5+1 são retomadas O secretário de Estado norte-americano John Kerry pediu nesta terça-feira ao Irã que prove que suas intenções nucleares são pacíficas, no dia em que Teerã e seis potências mundiais (grupo também conhecido como P5+1) iniciam a suposta última rodada de negociações sobre a questão, e dias antes do prazo final de 24 de novembro. Já o Irã adotou um tom mais combativo, advertindo que a "ganância" do outro lado pode prejudicar as negociações.