Negociações nucleares entre Irã e potências recomeçam

Autoridades dos governos dos EUA e do Irã se reuniram seguidas vezes no mês passado, mas diplomatas próximos às discussões disseram que não houve acordo para acabar com as disputas. Segundo esses diplomatas, o principal obstáculo é o tamanho e a capacidade do futuro programa de enriquecimento de urânio iraniano. O processo pode criar tanto combustível nuclear quanto o núcleo de uma arma atômica.

Os EUA e seus aliados querem limites rígidos sobre a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã. O governo iraniano resiste a isso e afirma que não pretende produzir armas nucleares. Fonte: Associated Press.