Negociações sobre programa nuclear do Irã são retomadas

VIENA - A quinta rodada das negociações nucleares entre seis potências mundiais e o Irã começaram nesta terça-feira, 17. Os países têm esperança de finalizar um acordo sobre a controversa atividade atômica iraniana até o prazo final fixado para 20 de julho.

Com cada vez menos tempo para evitar a prorrogação das conversas, os negociadores enfrentam enormes desafios para chegar a acordos em menos de cinco semanas quanto ao futuro do programa nuclear do Irã.

Sem um acordo, o Oriente Médio correria o risco de uma nova guerra porque Israel - que considera a possibilidade de um Irã com armas nucleares uma ameaça à sua existência - poderia atacar as instalações nucleares iranianas.

Teerã nega ter qualquer intenção militar em seu programa de energia nuclear e diz que o objetivo é produzir eletricidade e rádio-isótopos para tratamentos médicos.

As negociações entre o Irã e Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha na capital austríaca, Viena, devem durar até esta sexta-feira e serem retomadas no mês que vem, antes do prazo final. / REUTERS