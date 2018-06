Negociador afegão é morto a tiros em Cabul

Rahmani vivia na capital afegã sob proteção do serviço secreto. Ele foi morto em seu carro por um atirador antes de um encontro com representantes do governo sobre negociações de paz com o Taleban.

O grupo radical negou envolvimento com a morte do ex-ministro. Há algumas semanas, os militantes prometeram incluir os membros do conselho entre os alvos de sua ofensiva. "É verdade que, no começo de nossa ofensiva de primavera, prometemos atacar o chamado Alto Conselho de Paz", disse o porta-voz do Taleban Zabiullah Mujahid. "Ainda estamos comprometidos com nossa campanha, mas insisto que não estamos por trás da morte dele."

O Alto Conselho de Paz lamentou a morte do negociador. "É uma grande perda. Vai afetar o processo de paz, porque ele tinha um papel importante como mediador", disse Muallawi Shafiullah Nuristani, colega de Rahmani.

As negociações entre o governo afegão e a insurgência não têm progredido últimos meses. O Taleban e grupos menores rejeitam a legitimidade do presidente Hamid Karzai, apoiado pelos EUA e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Na semana que vem, as potências ocidentais discutem, em uma reunião de cúpula Chicago, estratégias para a retirada do Afeganistão e o financiamento das forças de segurança do país.

/ NYT