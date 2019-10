Negociador da Coreia do Norte diz que negociações com EUA fracassaram

HELSINQUE - O principal negociador da Coreia do Norte disse que as discussões com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Pyongyang fracassaram, mas Washington afirma que os dois lados tiveram "boas discussões" que devem continuar nas duas próximas semanas.

LEIA TAMBÉM > Coreia do Norte e EUA se reunirão no dia 5 para tratar a questão nuclear

O negociador norte-coreano, Kim Miyong Gil, disse que as negociações de sábado em Estocolmo fracassaram "inteiramente porque os EUA não descartaram suas antigas postura e atitude".

Falando do lado de fora da embaixada norte-coreana, ele leu uma declaração em coreano que um tradutor próximo a ele lia em inglês.

Os laços diplomáticos entre os EUA e a Coreia do Norte estão tensos desde que o fracasso de uma negociação de cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o mandatário da Coreia do Norte, Kim Jong Un, no Vietnã.

Mas o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, disse que os comentários norte-coreanos "não refletem o conteúdo ou o espírito" das "boas discussões" que ocorreram. Fonte: Associated Press