Negociador nuclear iraniano: As conversações devem abordar a eliminação de sanções; leia artigo

Esta semana, o Irã e cinco potências globais se reúnem em Viena para as chamadas "negociações nucleares". Este mesmo termo - que é usado para se referir ao acordo do Plano de Ação Compreensivo Conjunto (JCPOA) - está cheio de erros.

Os países ocidentais, em particular os EUA, trabalham incansavelmente para retratar as "negociações" como um mero processo para restringir o programa nuclear legítimo e pacífico do Irã, que está consagrado em tratados internacionais e vigiado por organizações de fiscalização. Da perspectiva do Irã, entretanto, as "negociações" devem perseguir objetivos reais, observados por todas as partes.

Nesta linha, temos dois objetivos: o primeiro é obter uma remoção completa, garantida e verificável das sanções que foram impostas ao povo iraniano. Sem isso, o processo continuará indefinidamente. "Negociações" sem uma solução hermética não beneficiam ninguém.

A segunda é facilitar os direitos legais da nação iraniana de se beneficiar do conhecimento nuclear pacífico, especialmente da importantíssima tecnologia de enriquecimento para fins industriais, de acordo com os termos do Tratado Internacional de Não-Proliferação (TNP).

As tentativas anteriores de fechar a "lacuna de confiança" entre as partes das negociações nucleares fracassaram principalmente porque o Ocidente considera qualquer acordo apenas como uma plataforma estabelecida a partir da qual se pode lançar mais pressão contra o Irã. Em inglês, chama-se "moving the goalposts" (movendo as traves do gol).

Este é o cerne da disputa que nos obrigou, seis anos após o acordo inicial, a voltar à mesa mais uma vez. Vamos iniciar estas novas discussões sob circunstâncias influenciadas pelo infeliz destino da JCPOA, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu unilateralmente abandonar este acordo. Esta foi uma terrível traição de confiança para o Irã e para os iranianos.

A experiência nos diz que o Ocidente não procura implementar um acordo. Ao contrário, ele procura marcar pontos de percepção pública anunciando um enquanto "des-implementa" furtivamente o acordo de todas as maneiras possíveis. A partir de nossa experiência, isto é seguido por ações para "sequestrar" a plataforma JCPOA para forçar o Irã a fazer mais concessões em áreas não relacionadas com a questão nuclear. Como resultado, o povo iraniano não confia nem no processo, nem em seu resultado.

Seria ingênuo atribuir estes problemas unicamente à administração Trump e à sua "campanha de máxima pressão". Os constantes esforços dos EUA para negar ao Irã quaisquer benefícios econômicos para reduzir suas atividades nucleares são a razão pela qual muitos defensores iranianos outrora apaixonados pelo acordo agora mudaram de ideia: eles não confiam mais nem em seus benefícios tangíveis nem em sua intenção. Donald Trump simplesmente removeu as luvas de veludo da mão de ferro fundido da anterior administração dos EUA.

Do nosso ponto de vista, os erros do passado não devem ser repetidos. Todos nós aprendemos nos últimos seis anos, respectivamente, o que e em quem se pode confiar. Para garantir que qualquer acordo que venha a ser firmado seja de ferro, o Ocidente precisa pagar um preço por não ter cumprido sua parte do acordo. Como em qualquer negócio, um acordo é um acordo, e quebrá-lo tem consequências.

O Irã continua comprometido com o processo e nós vamos aderir a nossos compromissos. De nossa perspectiva, o princípio do "cumprimento mútuo" não pode formar uma base adequada para as negociações, uma vez que foi o governo dos EUA que unilateralmente deixou o acordo. Os EUA devem, portanto, demonstrar que desta vez é sério, e que possui a competência necessária para cumprir seus compromissos.

Nas recentes eleições presidenciais do Irã, os eleitores decidiram investir sua confiança em um paradigma que abraça um engajamento mais realista com o Ocidente. As ações agora importam mais do que meras palavras. Deveria ser-nos oferecido um mecanismo claro e transparente para garantir que as sanções sejam removidas. Por que outra razão concebível nós nos comprometemos com os avanços tecnológicos do Irã e com o programa nuclear doméstico nacionalmente prezado?

O Irã não sucumbiu ao uso de ameaças militares, sanções econômicas ou "pressão máxima" sob Trump e não o fará sob Biden. A fim de assegurar os direitos e interesses de nossa nação, estamos prontos para uma discussão justa e cuidadosa, baseada nos princípios de "garantia" e "verificação". Isto deve priorizar a compensação pela violação do acordo, o que inclui a remoção de todas as sanções pós-JCPOA.

Em troca, o Irã está pronto para cumprir voluntariamente seus compromissos nucleares, de acordo com o acordo. Permanecemos preparados para reagir proporcionalmente a qualquer pressão e retribuir qualquer gesto de boa vontade.

Fizemos nossa escolha. Agora descobriremos se o Ocidente tem ou não a vontade de entrar em negociações reais.

*VICE-MINISTRO IRANIANO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E NEGOCIADOR NUCLEAR CHEFE