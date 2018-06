Nelson Mandela está com infecção pulmonar

Mandela, de 94 anos, está internado desde sábado para a realização de exames médicos num hospital militar perto da capital administrativa do país, Pretória.

O anúncio encerrou as especulações a respeito da saúde do líder. Autoridades do governo haviam se negado a dizer o que havia levado o Exército, responsável pela saúde de Mandela, a interná-lo. A falta de informações claras provocou preocupações no país de 50 milhões de habitantes, cuja sua maioria reverencia Mandela por ele ter sido o primeiro presidente eleito democraticamente que buscou unir o país após séculos de divisões raciais.

Os exames realizados no hospital mostraram que Mandela estava com uma infecção pulmonar, informou o porta-voz presidencial Mac Maharaj, em comunicado. "Madiba está recebendo tratamento apropriado e está respondendo ao tratamento", declarou Maharaj, usando o nome dado a Mandela por seu clã, usado por muitos na África do Sul como um sinal de afeição.

Em janeiro de 2011, Mandela foi levado a um hospital de Johanesburgo. Autoridades disseram inicialmente que ele passaria por exames de rotina, mas revelou-se posteriormente que ele sofria de uma séria infecção respiratória. O caos provocado pelos jornalistas e curiosos que entravam nas alas o hospital público onde ele estava internado fez com que o Exército sul-africano assumisse a responsabilidade pelos cuidados médicos com o ex-presidente e o governo assumisse o controle sobre as informações a respeito de sua saúde.

Porém, nos últimos dias, os jornalistas e a população reclamaram da a falta de detalhes concretos sobre a saúde de Mandela. As informações são da Associated Press.