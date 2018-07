Nelson Mandela está reagindo ao tratamento, diz Zuma

"Estamos animados que Madiba esteja respondendo ao tratamento e pedimos ao público que continue apoiando-o e enviando uma chuva de amor, que dá força a ele e aos seus familiares", disse Zuma em um comunicado referindo-se a Mandela pelo seu nome de clã. Zuma visitou Mandela na quarta-feira à noite (horário local).

Mandela foi hospitalizado no dia 8 de junho por causa de uma infecção pulmonar crônica, de acordo com o governo, e há duas semanas, sua condição é descrita como crítica.

A Fundação Mandela quer que voluntários ao redor do mundo doem pouco mais de uma hora de seu tempo para comemorarem com uma ação coletiva o aniversário de 95 anos do ex-presidente da África do Sul na próxima semana.

O aniversário de Mandela é no dia 18 de julho. O objetivo do Dia de Mandela é inspirar as pessoas a "fazerem coisas para ajudar a melhorar o mundo". O movimento pediu para que as pessoas doem 67 minutos de seu tempo em um reflexo aos mais de 67 anos em que Mandela serviu sua comunidade, seu país e o mundo. Fonte: Associated Press.