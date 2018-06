Nelson Mandela segue internado com infecção pulmonar Após passar a segunda noite internado, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, recebe, neste domingo, tratamento médico para uma infecção pulmonar. Não há informações oficiais atualizando a condição de Mandela. No sábado, o governo descreveu a situação como "séria, mas estável".