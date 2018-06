Nelson Mandela vai passar o Natal no hospital O gabinete de presidência da África do Sul informou nesta segunda-feira que Nelson Mandela vai passar o dia de Natal no hospital. O principal líder contra o apartheid foi levado, em dia 8 de dezembro, para um hospital de Pretória, a capital executiva do país, onde foi diagnosticado com infecção pulmonar e passou por uma cirurgia para a remoção de cálculos biliares. Autoridades afirmam que a saúde de Mandela está melhorando e ele está respondendo bem ao tratamento.