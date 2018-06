Durante partida de golfe, Trump e primeiro-ministro japonês conversam sobre ‘temas difíceis’

YOKOTA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, jogou golfe neste domingo, 5, com Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês. Durante conversa com a imprensa após a partida, o líder do Japão afirmou que os dois falaram sobre "temas difíceis" em um ambiente descontraído.

Abe relatou que eles conseguiram "realizar uma discussão aprofundada, às vezes tocando em assuntos relacionados a vários problemas".

Assim que aterrizou, em sua primeira viagem oficial à Ásia, Trump disse que "nenhum ditador ou regime de governo deveria subestimar os EUA". O presidente ainda irá a outras 4 países, e deve se encontrar com Vladimir Putin.

Ainda na base aérea de Yokota, a 40 km da capital Tóquio, o mandatário ressaltou a solidez da relação dos dois países. "O Japão é um aliado crucial para os EUA".

Para jornalistas americanos, Trump afirmou que faz parte de seus palnos para esta viagem o encontro com Vladimir Putin, presidente da Russia. A presença dos dois mandatários está prevista no Fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que acontecerá no Vietnã. A reunião dos dois é defendido por Trump como uma das medidas para solucionar a crise com a Coreia do Norte e seu projeto nuclear.

"Queremos a ajuda de Putin na situação com a Coreia do Norte", disse. "Pyongyang é um grande problema para os EUA e para o mundo, e queremos resolver isso". A afirmação do presidente acontece em um momento delicado, na semana em que vieram à tona novas acusações e indícios de que membros de sua então campanha eleitoral se envolveram com agentes russos.