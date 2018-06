Neonazistas atacam duas escolas públicas na Grécia

Na noite do sábado, homens ainda não identificados provocaram danos a escolas públicas onde voluntários ministram aulas de grego para imigrantes. Os agressores escreveram mensagens racistas e roubaram objetos, segundo a polícia.

"As agressões dos neonazistas e criminosos do Aurora Dourada (partido neonazista grego) não impedirão a ajuda dos professores aos imigrantes, que chegam ao nosso país em busca de uma vida melhor", informou o Pasok em um comunicado no qual pediu também às autoridades para "prender os culpados" e garantir a segurança dos alunos e docentes.

O incidente ocorreu no dia do 70º aniversário da execução de mais de cem pessoas em Kokinia pelos nazistas, em 1944. A cidade era um dos redutos da resistência na 2.ª Guerra.

Desde o assassinato, em 18 de setembro de 2013, do músico antifascista Pavlos Fyssas por um membro do Aurora Dourada, a polícia e a Justiça lançaram uma ofensiva sem precedentes contra o partido, cujos principais dirigentes se encontram presos por fazer parte de uma "organização criminosa".

Números divulgados pela Autoridade de Estatística grega (Elstat), o Banco da Grécia e os dados do maior fundo de segurança social da Grécia, mostram que os imigrantes estão deixando o país. / AFP