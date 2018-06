Nepal: avião com 21 pessoas se choca contra montanha Um avião com 21 pessoas a bordo caiu em uma região montanhosa do norte do Nepal, informou a polícia nesta Segunda-feira. "Havia 18 passageiros e três tripulantes. Trata-se de uma área remota onde não há rede telefônica e tememos que possa haver muitas mortes", disse Binod Singh, um porta-voz da polícia. Singh disse que o avião, da companhia local Agni Air, se chocou contra uma montanha perto de Jomsom - uma área popular para "trekking" próxima da Cordilheira Annapurna. As informações são da Dow Jones.