Nepal encerra buscas por desaparecidos em avalanche

O último helicóptero de resgate sobrevoou hoje os distritos de Mustang, Manang e Dolpa, segundo Yadav Koirala, representante da Divisão de Controle de Desastres do Nepal. Todas as vítimas fatais foram encontradas nessas três áreas, no noroeste de Katmandu, capital do país.

"Acreditamos que todos os alpinistas e guias receberam ajuda e, até onde sabemos, não há mais pessoas presas na rota", disse Koirala, referindo-se à Annapurna, rota de alpinismo bastante popular na região. Segundo ele, soldados ainda ficarão acampados no local. Até o momento, 35 vítimas já foram identificadas.

No domingo, autoridades do país decidiram fechar parte do circuito de Annapurna porque novos grupos de alpinistas estavam se aventurando em áreas onde as vítimas morreram. Fonte: Associated Press.