Neta de rainha Elizabeth II casa com empresário em Windsor

Eugenie, a filha mais nova do príncipe Andrew e da duquesa de York, Sarah Ferguson, se casou nesta sexta-feira, 12, com o empresário Jack Brooksbank, em Windsor. A princesa, de 28 anos, é neta da rainha Elizabeth II e nona na linha de sucessão ao trono britânico.

A cerimônia foi na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, onde o príncipe Harry se casou com Meghan Markle. Já os filhos de Kate e William, o príncipe George e a princesa Charlotte, desempenharam a função de pajem e daminha.

VEJA FOTOS DA CERIMÔNIA

O noivo, Jack, 32 anos, atua no setor hoteleiro, mas também ficou conhecido por gerenciar o Mahiki, uma popular casa noturna de Londres. Já Eugene atua no mercado de arte. O casal ficou noivo em janeiro deste ano, na Nicaragua, e anunciaram o casamento pouco depois do noivado.

Com menos atenção da imprensa que os primos, a princesa convidou 250 pessoas a mais que o Harry para o casamento, num total de 850 convidados - e outros 1.200 para ficarem do lado de fora da capela, onde passaram depois da cerimônia para saudar súditos. A estimativa é de que os gastos tenham chegado a 2 milhões de libras (cerca de R$ 10 milhões de reais.