Netanyahu acusa Hezbollah por atentado na Bulgária

Em outra entrevista à mídia americana, Netanyahu disse que o exército de Israel poderá ser acionado no caso de um eventual colapso do governo da Síria para tentar deter uma eventual transferência de armas para o Hezbollah. "Nós não queremos ficar expostos a que armas químicas parem nas mãos do Hezbollah ou de algum outro grupo terrorista", argumentou Netanyahu ao canal Fox News.

Também neste domingo, Netanyahu comentou que Israel está em alerta diante da possibilidade de ataques contra cidadãos israelenses durante os Jogos Olímpicos de Londres, mas não deu mais detalhes sobre possíveis ameaças. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.