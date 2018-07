Netanyahu confirma acordo com o Hamas para libertar soldado

JERUSALÉM - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou na noite desta terça-feira, 11 (horário local, 5 horas à frente do horário de Brasília), que o país chegou a um acordo para libertar o soldado israelense Gilad Shalit em troca de cerca de mil prisioneiros palestinos.

Netanyahu, que fez uma declaração pela TV local, disse que houve negociações "muito cansativas e duras" ao longo da última semana no Cairo, capital egípcia, com a moderação do Egito e da Alemanha. Segundo ele, a decisão "foi muito difícil".

Com Efe

