Netanyahu critica proposta da França de reconhecer o Estado da Palestina

A França disse na sexta-feira que poderia reconhecer o Estado da Palestina se a última tentativa de estabelecer um processo de paz entre as duas regiões durante a conferência internacional falhar. Netanyahu disse em uma reunião semanal de gabinete realizada hoje que a proposta significava que a França apoia eficazmente a liderança palestina.

"Ouvi a proposta dos círculos franceses de convocar uma conferência internacional com uma ameaça no final da mesma: se não houver êxito, a França aceitará na prática a postura palestina", disse Netanyahu durante a reunião semanal do Conselho de Ministros.

Ele reiterou que Israel estava preparado para entrar em negociações diretas com os palestinos, mas sem pré-condições ou termos ditados pela comunidade internacional.

O chanceler francês Laurent Fabius disse que a França iria tentar convocar um evento internacional com os israelenses, os palestinos e os Estados árabes para iniciar as negociações sobre um acordo de paz.

Autoridades palestinas acolheram favoravelmente a proposta da França e apelaram a outros países para pressionar Israel a cessar a construção de assentamentos em terras que capturou após a guerra de 1967 entre árabes e israelenses e em que os palestinos querem construir um futuro Estado.

"Vamos empenhar-se seriamente com esta iniciativa francesa para alcançar a solução de dois Estados", disse Saeb Erekat, negociador-chefe palestino nas conversações de paz, à Rádio do Exército de Israel no domingo. "Estamos sob sua ocupação e você deve entender isso", acrescentou.

A conversa mediada pelos EUA sobre as negociações entre israelenses e palestinos se desfez em 2014 em uma série de pontos de atrito, incluindo trocas de terras e trocas de prisioneiros, e as relações entre os dois lados desde então se deteriorou acentuadamente.

Nos últimos quatro meses, os palestinos lançaram ataques quase que diários contra israelenses que as autoridades palestinas culpam a frustração pública na ocupação continuada da Cisjordânia de Israel.

Desde setembro, palestinos mataram 26 israelenses e feriram outras dezenas, principalmente com ataques com facas. O contra-ataque israelense, por sua vez, matou 150 palestinos desde setembro, sendo 105 deles identificados por Israel como os autores dos ataques. O restante morreu em confrontos. Fonte: Dow Jones Newswires.