Netanyahu desconhece conversas entre EUA e Irã

"Posso dizer que o Irã usou as conversas e negociações com os Cinco Poderes para ganhar tempo e avançar no seu programa de armas nucleares", acrescentou. Os Cinco Poderes ou P5+1 se refere a cinco potências globais: Reino Unido, China, França, Alemanha, Rússia e os EUA.

Israel e as potências ocidentais acusam Teerã de desenvolver uma bomba nuclear, o que é negado pelo governo iraniano, que diz que o programa de energia nuclear tem propósito apenas civis. As informações são da Dow Jones.