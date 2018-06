Netanyahu desistiu de antecipar eleições, de acordo com fontes

TEL-AVIV - Reportagens da mídia israelense indicam que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a um acordo com o maior partido da oposição, o Kadima (centro), para um governo de unidade, o que levou à desistência da antecipação das eleições, programadas para 2013, mas que o Partido Likud (direita) do premiê queria antecipar para setembro.

Não houve nenhum comentário do governo sobre o acordo anunciado nas primeiras horas desta terça-feira, 8 (hora local em Israel).

Mais cedo nesta segunda-feira, o governo de Israel propôs que as eleições fossem antecipadas para 4 de setembro. Mas desacordos sobre uma série de questões domésticas, como a isenção dos ultraortodoxos do serviço militar e o destino dos assentamentos clandestinos na Cisjordânia levaram Netanyahu a desistir do projeto.

As informações são da Associated Press.