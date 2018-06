Netanyahu deve antecipar eleições em Israel O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que iniciou consultas com seus parceiros na coalizão de governo, aumentando a especulação de que ele deverá anunciar em breve a antecipação das eleições parlamentares. As eleições estão marcadas para o final de 2013, mas os governos israelenses raramente chegam até o final do mandato e a especulação cresce de que o atual governo está com os dias contados.