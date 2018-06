Netanyahu diz que deportará africanos clandestinos O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que milhares de africanos que entraram clandestinamente em Israel serão deportados aos seus países de origem. Netanyahu declarou nesta quarta-feira que Israel proibiu o fluxo de imigrantes africanos para o país durante os últimos sete meses. Os comentários do premiê foram feitos enquanto ele visitava a cerca que Israel construiu na fronteira com o Egito para evitar a entrada dos imigrantes. Netanyahu deu as declarações pouco antes das eleições gerais em Israel.