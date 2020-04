Netanyahu e Gantz chegam a acordo para formar governo em Israel

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e seu principal adversário político, Benny Gantz, decidiram formar um governo de emergência e de união nacional diante da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 20, e põe fim a meses de paralisia política após a ausência de maioria em três eleições anteriores.

Netanyahu é chefe do partido Likud, enquanto o ex-líder do Exército Benny Gantz lidera o partido Azul-Branco. Pelo acordo, Netanyahu seguirá sendo o primeiro-minsitro, informaram agências de notícias internacionais. Os detalhes do acordo ainda não foram totalmente divulgados.

A imprensa israelense informa que o governo terá duração de três anos, sendo a primeira metade liderada por Netanyahu e a outra, por Gantz.

O acordo estende o mandato de Netanyahu como líder mais longevo de Israel e fortalece ainda mais a sua reputação de um político astuto. O acordo permite ainda a Netanyahu responder a seu julgamento por corrupção no gabinete do primeiro-ministro. Ao tomar medidas agressivas para combater o coronavírus, Netanyahu já havia percorrido um longo caminho para reafirmar sua liderança

Para Gantz, um político relativamente novato, no entanto, o acordo pode acabar tendo o efeito oposto. A decisão é uma reviravolta após seguidas promessas de campanha de nunca atuar com um primeiro-ministro sob acusação criminal. Além disso, o acordo pode ser visto como uma decepção para muitos de seus apoiadores, que a veem como uma capitulação para um líder que eles queriam derrubar. / Reuters, AFP e NYT