Polícia de Israel interroga novamente Netanyahu por suposto caso de corrupção

JERUSALÉM - A polícia de Israel interrogou nesta segunda-feira, 26, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu por suas supostas negociações com a maior companhia de telecomunicação do país, relatou a rádio Israel, em um dos três casos de corrupção que pesam contra o futuro político do premiê.

É a segunda vez que o primeiro-ministro israelense foi interrogado como parte da investigação. Netanyahu é suspeito de conceder favores regulatórios à companhia Bezeq Telecom Israel em troca de cobertura favorável a ele em um site de notícias controlado pela empresa.

A mulher de Netanyahu, Sara, e um de seus filhos, Yair, também devem ser interrogados, assim como Shaul Elovitch, principal acionista da Bezeq, e sua mulher, destacou a imprensa local. Um porta-voz da polícia informou que "diversas atividades de investigação" estão em curso, sem citar o nome do premiê.

Netanyahu nega qualquer irregularidade e diz ser vítima de uma caça às bruxas. Imagens mostraram um carro de polícia estacionando na garagem da residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém. Um porta-voz da polícia e um advogado da família do político se recusaram a comentar. / AFP e REUTERS