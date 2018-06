Netanyahu irá ao Vaticano para 1º encontro com papa

O anúncio ocorre após um comunicado similar feito no mês passado, e que foi anulado depois que o Vaticano disse que o papa não tinha nenhuma reunião agendada com Netanyahu.

Agora, o escritório do premiê informou que Netanyahu viajará ao Vaticano no dia 1º de dezembro para uma visita oficial de dois dias que incluirá seu primeiro encontro com o líder máximo da Igreja Católica, que assumiu o pontificado em março deste ano. No mês passado, o papa Francisco se reuniu com o presidente palestino, Mahmoud Abbas.

Israel e o Vaticano estabeleceram relações diplomáticas em 1993. O papa Francisco deve fazer uma visita à Terra Santa em 2014 para se encontrar com autoridades israelenses e palestinas, assim como representantes de grupos religiosos. Fonte: Associated Press.