Boca de urna aponta empate entre Netanyahu e Benny Gantz

JERUSALÉM - Os partidos do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e de seu adversário Benny Gantz, ficaram empatados após a conclusão das eleições legislativas no país, segundo as primeiras pesquisas de boca de urna divulgadas pela imprensa local. Nenhum conseguiu a maioria necessária para formar uma coalizão de governo no Parlamento israelense, o Knesset.

As projeções divulgadas pelos principais canais de TV do país deram ao Likud, de Netanyahu, 33 cadeiras na Knesset. No total, a coalizão de partidos de direita liderada pelo premiê, que inclui partidos religiosos e ortodoxos, ficaria com 57 assentos.

Já a aliança Azul e Branca, liderada por Gantz, teria entre 34 assentos. Sua coalizão de centro, que inclui partidos de esquerda, ficaria com 53 parlamentares. Para formar governo, são necessários 61 deputados.

O fiel da balança deve ser o partido laico conservador Israel Beitenu, do ex-chanceler Avidgor Lieberman, que rompeu com Netanyahu por discordar da aliança do premiê com os partidos religiosos e provocou a convocação de novas eleições.

Segunda eleição em cinco meses

Pela segunda vez em cinco meses, os israelenses foram às urnas decidir o futuro político do país. Cerca de seis milhões de pessoas estavam habilitadas a votar para escolher um dentre 32 candidatos.

Em abril, Israel realizou eleições, mas Netanyahu não conseguiu formar alianças para governar. Na votação de hoje, o cenário é parecido ao do primeiro semestre: Netanyahu é o favorito para vencer as eleições, em uma disputa acirrada com a coalizão de centro Azul e Branco.

No entanto, tudo indica que ele não conseguirá votos suficientes para governar sozinho, o que o obrigará a buscar alianças com partidos nacionalistas e ultraortodoxos. / AP e ANSA