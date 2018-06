Netanyahu ordena boicote a discurso de Rouhani O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instruiu os diplomatas do país a boicotarem o discurso do novo presidente do Irã, Hasan Rouhani, marcado para hoje na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Netanyahu, "Rouhani recusa-se a reconhecer o Holocausto".