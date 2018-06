Netanyahu pede ao mundo que não seja 'tentado' pelo Irã

Segundo Netanyahu, "as sanções não devem ser retiradas enquanto os iranianos não desmantelarem seu programa nuclear militar". O governo do Irã nega manter um programa nuclear com fins bélicos.

Netanyahu fez os comentários nesta sexta-feira ao retornar a Israel depois de viajar aos Estados Unidos, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas e reuniu-se com o presidente norte-americano, Barack Obama.

Na semana passada, o novo presidente do Irã, Hassan Rohani, apresentou uma postura favorável ao diálogo em torno do programa nuclear de seu país. O governo israelense vem qualificando a posição do novo chefe de governo iraniano como uma "encenação" com o objetivo de abrandar as sanções ao país. Fonte: Associated Press.