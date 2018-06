Netanyahu pede que EUA não forcem trégua em Gaza Depois do rápido colapso do cessar-fogo na Faixa de Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse à Casa Branca para que não force uma trégua com os militantes palestinos. Fontes familiarizadas com as conversas entre Netanyahu e autoridades do governo norte-americano, incluindo o secretário de Estado, John Kerry, afirmaram que o líder israelense advertiu Washington a não interferir na situação.