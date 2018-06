Netanyahu pede que outros países acompanhem decisão dos EUA sobre Jerusalém

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, pediu nesta quarta-feira, 6, que outros países sigam a decisão americana de transferir suas embaixadas para Jerusalém e reconhecer a cidade como capital de Israel, minutos depois do anúncio feito na Casa Branca pelo presidente Donald Trump.

As principais lideranças palestinas reagiram com irritação à decisão. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, considerou a medida uma declaração de retirada dos Estados Unidos como mediador das negociações de paz entre as duas partes. O Hamas, acusou o presidente de ignorar os sentimentos dos palestinos.

Netanyahu disse também que qualquer acordo de paz com os palestinos deve incluir Jerusalém como a capital de Israel – os palestinos exigem que a parte oriental da cidade seja a capital de seu futuro Estado, o que Israel não aceita. Para Netanyahu, o anúncio de Trump é um “feito histórico”.

Em Jerusalém, a prefeitura local iluminou as muralhas da cidade antiga nas cores vermelha, azul e branca – as mesmas da bandeira americana – em agradecimento à decisão de Trump.

“Essa decisão manda uma mensagem clara para o mundo”, disse o prefeito Nir Barkat. / AP