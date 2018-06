Netanyahu presenteia o papa com livro sobre a Inquisição

Lançado em 1995, o livro em questão é intitulado "As Origens da Inquisição", do historiador israelense Ben-Zion Netanyahu, pai do chefe de governo israelense. Netanyahu presenteou o pontífice com uma edição traduzida para o espanhol.

Morto no ano passado, o pai de Netanyahu foi um ativista sionista contrário à partilha da Palestina entre árabes e judeus.

Como historiador, Ben-Zion Netanyahu ficou mais conhecido por seus trabalhos acadêmicos sobre as ações da Inquisição contra os judeus da Espanha.

"À Sua Santidade o Papa Francisco, um grande pastor de nossa herança comum", escreveu Netanyahu em uma dedicatória. Fonte: Associated Press.