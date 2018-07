Netanyahu promete mais assentamentos na Cisjordânia

O participante de uma reunião fechada do poderoso comitê de Defesa e Relações Exteriores disse que Netanyahu prometeu continuar a desenvolver áreas perto de Jerusalém, no interior da Cisjordânia e no Vale do Jordão. A fonte falou em condição de anonimato.

O líder israelense adotou um tom desafiador sobre o tema dias após um posto avançado ser retirado da Cisjordânia por decisão da Suprema Corte de Israel.

A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, opõem-se à construção de assentamentos na Cisjordânia e a leste de Jerusalém, áreas que Israel capturou após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Palestinos querem formar um Estado independente na área, que também deve incluir a Faixa de Gaza. As informações são da Associated Press.