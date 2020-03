Netanyahu vence e fica a uma cadeira da maioria em Israel, diz boca de urna 

O primeiro ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, deve sair vitorioso das eleições de Israel nesta segunda-feira, 2, de acordo com projeções de boca de urna.

De acordo com as pesquisas, Binyamin Netanyahu ultrapassaria seu rival Beny Gatz entre três e cinco cadeiras, embora ainda haja dúvida de que terá apoio suficiente para formar um governo.

O partido direitista Likud, de Netanyahu, se tornaria a principal força política ocupando 36 ou 37 assentos de 120, um aumento de quatro a cinco cadeiras em comparação com as eleições de setembro, nas quais o partido mais votado foi o Azul e Branco, com 33, um a mais que o Likud.

Se esses dados forem confirmados com a contagem, eles demonstrariam que as acusações contra Netanyahu por corrupção, as quais ele deve responder em duas semanas, não levaram à desmobilização de seus eleitorado.

A United List, uma aliança que representa o setor árabe da população, aumenta entre um e dois assentos, mantendo a posição de terceira força política com entre 14 e 15 assentos.

Com esses resultados provisórios, o bloco do Likud, com seus aliados tradicionais, a ultra-direita e a ultra-ortodoxa, aumenta cinco assentos em relação aos 55 alcançados em setembro./EFE