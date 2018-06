Neto de Khomeini se candidata a instância decisória importante no Irã

DUBAI - Um neto do grã-aiatolá iraniano Ruhollah Khomeini se registrou nesta sexta-feira, 18, para a eleição de fevereiro da Assembleia de Especialistas, o corpo clerical que escolhe o líder supremo, informou a emissora estatal IRIB.

Hassan Khomeini, de 43 anos, um clérigo politicamente moderado, será o primeiro membro da família do fundador revolucionário do Irã a testar sua popularidade nas urnas.

Em um endosso condicional à candidatura, o atual líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, disse na semana passada a Khomeini que ele deveria ter cuidado para não colocar o nome do avô em descrédito, disse uma fonte próxima a Khomeini.

Iranianos ultraconservadores manifestaram a Khamenei a sua preocupação sobre a candidatura de Hassan Khomeini, alertando para o risco de uma aliança reformista emergir na cúpula do establishment político do Irã.

Khamenei tem 76 anos. Por isso, a nova Assembleia de Especialistas deverá desempenhar um papel significativo na escolha de seu sucessor, já que seus membros só são eleitos a cada oito anos.

Este ano, o histórico acordo nuclear entre Irã e as potências do Grupo P5+1 marcou a República Islâmica, que da noite para o dia retornou com força à cena internacional.

O anúncio formal de que Irã e o bloco formado pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, França, China, Rússia, e Grã-Bretanha - mais a Alemanha tinham chegado a um acordo foi feito no dia 14 de julho.

Desde então, Teerã recebeu várias delegações internacionais de alto escalão, particularmente europeias, dedicadas a recuperar as relações com a República Islâmica e a retomar os laços econômicos.

Apesar de as relações com os Estados Unidos ainda continuarem proibidas pelo líder supremo, esta abertura global do Irã já permitiu ao país se sentar à mesa onde se discute o futuro da Síria, de quem foi o maior fiador desde o início da guerra civil em 2011.

No interior do país, o acordo foi considerado um triunfo do moderado presidente Hassan Rohani e de sua equipe, especialmente do ministro das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, uma influência que despertou a irritação dos setores mais duros do regime, que iniciaram uma campanha para tentar prejudicar sua imagem e boicotar suas tentativas de abertura política, econômica, social e cultural.

Esta luta reflete a importância e as consequências que o denominado Plano Integral de Ação Conjunta (JCPOA), o nome oficial do acordo, podem ter nas próximas eleições parlamentares, programdas para fevereiro, em que o equilíbrio interno do regime pode sofrer uma reviravolta.

Rohani chegou ao poder em agosto de 2013 com a promessa de aproximar o Irã do restante do mundo, melhorar a situação das liberdades sociais e, principalmente, tirar o país do desastre econômico causado pelas sanções internacionais e pela má gestão de seu antecessor, Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013).

A bem-sucedida gestão de Rohani com o JCPOA e as possíveis consequências econômicas positivas do acordo, que todo o mundo dão como certas, fazem prever também um triunfo dos candidatos moderados nas eleições, assim como o possível renascimento do movimento reformista, duramente reprimido após os controversas eleições de 2009.

Isso garantiria o fim do domínio dos conservadores no Parlamento iraniano, o que ajudaria Rohani a aprofundar suas políticas, e sobretudo a abordar a questão das liberdades sociais, ponto estagnado em sua agenda política.

Além disso, os iranianos votarão nos integrantes da Assembleia de Especialistas. Se os candidatos moderados e reformistas alcançarem também uma posição destacada na Assembleia de Especialistas, as consequências para a República Islâmica serão imprevisíveis. / REUTERS e EFE