Neto de Malcolm X é assassinado no México Um neto do histórico líder negro americano Malcolm X foi morto ontem após uma briga de bar, em uma das regiões mais turísticas da Cidade do México. Malcolm Shabazz, de 28 anos, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos golpes que levou em um estabelecimento na Praça Garibaldi. Sua mãe era Qubilah Shabazz, uma das seis filhas de Malcolm X. Aos 12 anos, o garoto foi preso, acusado de ter causado o incêndio que matou sua avó, Betty X, mulher do líder negro. Ele passou 4 anos em uma prisão juvenil.